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Ибрагимович может перейти в «Фиорентину»

Ибрагимович может перейти в «Фиорентину»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает La Nazione.

По информации источника, в услугах 38-летнего шведского футболиста заинтересована «Фиорентина». Ранее Ибрагимович признался, что хотел бы снова поиграть в чемпионате Италии. Ранее шведский футболист выступал в составе таких итальянских команд, как «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Ибрагимович перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2018 году. В MLS сезона 2019 года шведский форвард записал на свой счёт 30 голов и отдал 7 результативных передач.

«Фиорентина» набрала 11 очков в 7 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А. Лидером соревнований на данный момент является «Ювентус».

Ибрагимович не исключил, что вернётся в один из европейских чемпионатов
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