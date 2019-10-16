Черчесов: на стадионе во время матча только два дебила
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не читает прессу.
«Главный тренер команды — хозяйки чемпионата должен обладать двумя обязательными качествами: быть неграмотным и глухим, то есть не читать прессу и не слушать посторонних. Если будешь всё читать и всех слушать, сойдёшь с ума. Поэтому я сознательно оглох на пару лет и забыл азбуку. Только глаза и мозги. Всё! Остальное отключается.
Можете смеяться, но это так. Как известно, на стадионе во время матча только два дебила — главные тренеры. Они единственные ничего не понимают в футболе. Поэтому мы идём своей дорогой, помня поговорку: «Вратарь и тренер отвечают за свои ошибки». За свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу", — цитирует Черчесова «Матч ТВ».
Черчесов: как можно постоянно играть в свою игру, если соперник разный?
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