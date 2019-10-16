Рамос посвятил выход сборной Испании на Евро-2020 Луису Энрике
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос посвятил выход сборной Испании в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года бывшему главному тренеру национальной команды Луису Энрике.
«Это для вас, Луис!» — написал Рамос в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Серхио Рамоса
Напомним, Энрике покинул национальную команду Испании в связи с проблемами со здоровьем дочери, которая в итоге скончалась в сентябре 2019 года.
Испанцы сумели набрать 20 очков за два тура до конца отборочного цикла и теперь не смогут занять в своей группе место ниже второго. Таким образом, «фурия роха» гарантировала себе участие в финальной стадии европейского первенства. Ранее добиться досрочной квалификации на чемпионат Европы удалось сборным России, Бельгии, Италии, Польши, а также Украины.
Сборная Испании вышла на чемпионат Европы — 2020
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