Конте заставил тренироваться игроков «Интера» под ливнем

Сегодня, 16 октября, игроки «Интера» провели тренировку под проливным дождём, сообщается в «инстаграме» миланского клуба.
Несмотря на ливень, главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте не стал отменять занятия.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Интера».
Занятия под ливнем пресс-служба клуба прокомментировала такими словами: «Тяжёлая работа под проливным дождём».
Напомним, Конте возглавил «Интер» минувшим летом. Контракт 50-летнего специалиста с миланским клубом рассчитан до окончания сезона-2021/22. В турнирной таблице итальянской Серии А команда под его руководством занимает 2-е место. В 7 матчах «нерадзурри» набрали 18 очков, лишь на 1 очко уступая лидирующему «Ювентусу». На групповой стадии Лиги чемпионов «Интер» набрал 1 очко в 2 матчах.
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