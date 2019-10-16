Конте заставил тренироваться игроков «Интера» под ливнем

Сегодня, 16 октября, игроки «Интера» провели тренировку под проливным дождём, сообщается в «инстаграме» миланского клуба.

Несмотря на ливень, главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте не стал отменять занятия.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Интера».

Занятия под ливнем пресс-служба клуба прокомментировала такими словами: «Тяжёлая работа под проливным дождём».

Напомним, Конте возглавил «Интер» минувшим летом. Контракт 50-летнего специалиста с миланским клубом рассчитан до окончания сезона-2021/22. В турнирной таблице итальянской Серии А команда под его руководством занимает 2-е место. В 7 матчах «нерадзурри» набрали 18 очков, лишь на 1 очко уступая лидирующему «Ювентусу». На групповой стадии Лиги чемпионов «Интер» набрал 1 очко в 2 матчах.