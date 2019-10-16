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В Москве появится новый футбольный клуб

В Москве появится новый футбольный клуб
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

В ближайшее время в Москве будет создан новый футбольный клуб, сообщает «РБК-Спорт».

По информации источника, рабочее название клуба — Moscow City. Клуб начинает комплектование состава, чтобы летом приступить к выступлению в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Отмечается, что на управленческие позиции в новый клуб привлечены люди, ранее участвовавшие в создании московского «Арарата». Известный медиаменеджер Арам Габрелянов выступает в роли консультанта клуба.

Напомним, Габрелянова связывали с командой «Арарат» (Москва), которая была создана в 2016 году. Тогда клуб сумел победить в первенстве ПФЛ и выйти в Футбольную национальную лигу, однако не стал выступать в ФНЛ, а некоторые игроки перешли в клуб «Арарат-Армения».

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