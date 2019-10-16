Л. Эрнандес: у меня было предложение от «Реала», но я бы никогда не перешёл туда

Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес признался, что мадридский «Реал» делал ему предложение.

«У меня было предложение от „Реала“, правда, не этим летом. Но я бы никогда не ушёл туда. Только не после стольких лет выступлений за „Атлетико“, — приводит слова Эрнандеса France Football.

Напомним, Эрнандес выступал в мадридском «Атлетико» в период с 2014 по 2019. В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 14 матчах в чемпионате Испании и забил гол. За национальную команду Франции футболист играет с 2018 года. Минувшим летом он перешёл в «Баварию» за € 80 млн. Контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан на пять лет. В текущем сезоне он принял участие в 7 матчах за «Баварию», результативными действиями не отметился.

