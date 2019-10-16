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Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесён на 18 декабря из-за протестов

Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесён на 18 декабря из-за протестов
Футбол / Испания 0

Матч 10-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал» может быть перенесён с 26 октября на 18 декабря из-за протестов и беспорядков в столице Каталонии, сообщает Marca.

По информации источника, команды отказались поменяться кругами и провести матч в Мадриде. Отмечается, что Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига выступили против проведения столь напряжённой встречи во время массовых беспорядков в Каталонии. Перенос матча устраивает и «Барселону» и «Реал». Решение по данному вопросу примет комитет по проведению соревнований. Сообщается, что оно должно быть оглашено до понедельника, 21 октября.

Напомним, из-за акций протеста «Барселона» уже испытала некоторые сложности. Так, на очередной матч Примеры с «Эйбаром» каталонцы, возможно, будут добираться на автобусе.

Источник: матч «Барселона» — «Реал» могут перенести в Мадрид из-за протестов
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