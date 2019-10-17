Бэйл не сыграет с «Мальоркой» из-за травмы

Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл не сможет принять участие в матче 9-го тура испанской Примеры с «Мальоркой», а также может пропустить игру 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» из-за травмы, сообщает AS.



Напомним, Бэйл получил повреждение в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Хорватии (1:1). Валлиец в концовке встречи прихрамывал, однако не смог покинуть поле, поскольку главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз к тому момент использовал все три замены. В этом матче Гарет Бэйл стал автором единственного гола своей команды.



Матч 9-го тура чемпионата Испании «Мальорка» — «Реал» состоится в субботу, 19 октября. Стартовы свисток прозвучит в 22:00 мск.

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