Шомуродов: Карпин часто в шутку может назвать звездой

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов признался, что не считает себя звездой Российской Премьер-Лиги.

«Нет, я совершено не считаю себя настоящей звездой РПЛ. Что касается того, что делает Валерий Карпин, чтобы у игроков не появилась звездная болезнь, то он часто в шутку может назвать тебя звездой. А вообще наш главный тренер много разговаривает с нами. Карпин всегда знает, что нужно сказать игрокам. При этом никогда не давит на футболистов, и это позволяет чувствовать себя уверенно», — приводят слова Шлмуродова «Известия».

В текущем сезоне на клубном уровне Шомуродов принял участие в 13 матчах. На счету узбекского нападающего 10 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт форварда с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года.