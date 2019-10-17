Тедеско: выбирал между футболом и стабильной работой в Mercedes

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как работал на заводе Mercedes.

«Мой отдел занимался тем, чтобы водителям было комфортно и в плане шума, и вибраций, и всего остального. Пришлось в какой-то момент выбирать между футболом и стабильной работой в Mercedes. Первый вариант казался рискованным. Сегодня ты здесь работаешь, а завтра тебя уже нет. Но если вы любите футбол, то пойдёте на такой риск. Я – пошёл.

Первое время получал 150 евро в месяц. Я выбрал футбол не из-за денег», — рассказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил ранее отправленного в отставку Олега Кононова.