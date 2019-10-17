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Тедеско: для меня Джикия – член тренерского штаба «Спартака»

Тедеско: для меня Джикия – член тренерского штаба «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о капитане столичного клуба Георгии Джикии.

«Я поговорил с некоторыми игроками, с кем-то ещё поговорю. Например, уже пообщался с Джикией. Он знает лигу, футболистов и клуб. Для меня он член тренерского штаба. Мы говорили в целом о ситуации, о его матчах за сборную России, о его самочувствии, потому что он пропустит следующий матч (из-за удаления в матче с «Краснодаром». – Прим. «Чемпионата»)», — рассказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.

Большое интервью с Тедеско. О работе в газете, Цорне, лайках и ДНК «Спартака»
А ещё о том, почему он больше не пойдёт на фанатский сектор.
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