Тедеско: меня не волнуют лайки и дизлайки

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему не пользуется социальными сетями.

«Мне не нравится. Это не так важно для меня. Если я работаю, то работаю. Если у меня свободное время, то я провожу его с семьёй или друзьями. Мне не нужны соцсети. Меня не волнуют лайки и дизлайки.

Люди могут спрашивать про войну в Афганистане или политическую обстановку в России или Италии. Есть люди, который хотят высказаться по каждому поводу. Я не такой. Конечно, я думаю о многих ситуациях, но не хочу делать публичные комментарии по каждой теме», — сказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил ранее отправленного в отставку Олега Кононова.