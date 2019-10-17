Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тедеско: меня не волнуют лайки и дизлайки

Тедеско: меня не волнуют лайки и дизлайки
Футбол / РПЛ 0

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему не пользуется социальными сетями.

«Мне не нравится. Это не так важно для меня. Если я работаю, то работаю. Если у меня свободное время, то я провожу его с семьёй или друзьями. Мне не нужны соцсети. Меня не волнуют лайки и дизлайки.

Люди могут спрашивать про войну в Афганистане или политическую обстановку в России или Италии. Есть люди, который хотят высказаться по каждому поводу. Я не такой. Конечно, я думаю о многих ситуациях, но не хочу делать публичные комментарии по каждой теме», — сказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил ранее отправленного в отставку Олега Кононова.

Большое интервью с Тедеско. О работе в газете, Цорне, лайках и ДНК «Спартака»
А ещё о том, почему он больше не пойдёт на фанатский сектор.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019