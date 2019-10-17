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Тедеско рассказал, чем отличаются кабинеты наставников «Спартака» и «Шальке»

Тедеско рассказал, чем отличаются кабинеты наставников «Спартака» и «Шальке»
Футбол / РПЛ 0

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сравнил кабинеты наставников столичного клуба и «Шальке-04».

«Мы пока тренировались в Тушино, но я был на базе в Тарасовке. Отличий много. В кабинете главного тренера «Спартака» в Тарасовке темнее. Просто меньше света. Может быть, так показалось из-за погоды – шёл дождь. А кабинет главного тренера на стадионе – просто супер. Один вид из окна на футбольное поле чего стоит, очень мотивирует!» — сказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Предыдущим клубом 34-летнего Тедеско был «Шальке-04», который он тренировал с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).

Большое интервью с Тедеско. О работе в газете, Цорне, лайках и ДНК «Спартака»
А ещё о том, почему он больше не пойдёт на фанатский сектор.
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