Тедеско опроверг информацию о знакомстве с Трабукки

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско опроверг информацию о знакомстве с агентом Марко Трабукки.

«В СМИ была информация, что я знаком с Марко Трабукки. Так ли это? Нет», — сказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Предыдущим клубом 34-летнего Тедеско был «Шальке-04», который он тренировал с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).

«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.