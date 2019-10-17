Тедеско опроверг информацию о знакомстве с Трабукки
Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско опроверг информацию о знакомстве с агентом Марко Трабукки.
«В СМИ была информация, что я знаком с Марко Трабукки. Так ли это? Нет», — сказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Предыдущим клубом 34-летнего Тедеско был «Шальке-04», который он тренировал с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).
«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.
Большое интервью с Тедеско. О работе в газете, Цорне, лайках и ДНК «Спартака»
А ещё о том, почему он больше не пойдёт на фанатский сектор.
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