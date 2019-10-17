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Тедеско: у «Спартака» есть своя ДНК — большой клуб, большие традиции

Тедеско: у «Спартака» есть своя ДНК — большой клуб
Тедеско: у «Спартака» есть своя ДНК — большой клуб, большие традиции
Футбол / РПЛ 0

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о причинах, по которым принял решение подписать контракт со столичным клубом.

«У «Спартака» есть своя ДНК, как у многих больших клубов.

Если тебя зовёт такая команда, как «Спартак», то ты будешь о ней думать. Как следует думать. Клуб с большими традициями. С большим количеством болельщиков. Когда я был подростком, около 15-17 лет, видел матчи Лиги чемпионов. Для меня было очевидным, что мне стоит поехать в Москву и поговорить с мистером Федуном и Цорном», — сказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.

Большое интервью с Тедеско. О работе в газете, Цорне, лайках и ДНК «Спартака»
А ещё о том, почему он больше не пойдёт на фанатский сектор.
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