Мане: вся команда прикалывалась над нами с Салахом после конфликта

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, как был разрешён конфликт с его партнёром по атаке Мохамедом Салахом, который возник после матча с «Бёрнли» в 4-м туре английской Премьер-лиги (3:0).



«Вся команда прикалывалась над нами. Вейналдум – любитель дразнить людей – дождался, пока все войдут в раздевалку, подошёл ко мне и громко спросил: «Мо Салах, почему Мане хотел ударить тебя?». Все вокруг начали смеяться.



Как Салах отреагировал на инцидент? Он спросил меня: «Садио, почему ты разозлился?». Я ответил: «Ты должен был отдать мне мяч, Мо». Тогда он сказал: «Я не видел тебя. Ты знаешь, что я ничего не имею против тебя». Мы иногда разговариваем по телефону, переписываемся, и между нами нет конфликта. Мы поговорили, и всё стало как прежде. А потом тренер вызвал меня в свой офис. Я сказал ему, что проблема уже решена, и он был приятно удивлён», — цитирует Мане Mirror со ссылкой на Canal Plus.

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