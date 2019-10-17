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Защитник «Краснодара» Скопинцев женился

Защитник «Краснодара» Скопинцев женился
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» в своём «твиттере» сообщил о женитьбе защитника команды Дмитрия Скопинцева.

«Твёрдое «нет!» сказал Дмитрий Скопинцев холостяцкой жизни. И твёрдое «да!» услышала от него очаровательная Елизавета, ставшая накануне супругой нашего защитника! Мы поздравляем молодых с бракосочетанием! Желаем новоиспечённой семье большущего счастья!» — говорится в сообщении «быков».

Скопинцев перешёл в «Краснодар» в феврале этого года из «Ростова», за который выступал с 2016 года. В 2017 году он также успел поиграть на правах аренды за «Балтику», а до возвращения в Россию защищал цвета австрийского клуба «Лиферинг», принадлежа при этом «РБ Лейпциг».

В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 1 жёлтую карточку.

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