Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«МЮ» и «Бавария» интересуются Закарией, «Боруссия» М хочет € 50 млн за игрока

«МЮ» и «Бавария» интересуются Закарией, «Боруссия» М хочет € 50 млн за игрока
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Дениса Закарии, сообщает Bild.

По словам издания, немецкий клуб не против продажи 22-летнего хавбека, однако планирует запросить у потенциальных покупателей € 50 млн. Таким образом, Денис может стать самым дорогим швейцарским игроком в истории.

Помимо «Манчестер Юнайтед», в трансфере игрока заинтересованы также «Тоттенхэм Хотспур», «Интер», дортмундская «Боруссия» и «Бавария».

В нынешнем сезоне Закария принял участие в 7 матчах во всех соревнованиях, став автором одного гола. Контракт швейцарца с его клубом истекает летом 2022 года. «Боруссия» после семи туров занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 16 очков.

«МЮ» отказался от трансфера Неймара минувшим летом по двум причинам
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019