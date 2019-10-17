«МЮ» и «Бавария» интересуются Закарией, «Боруссия» М хочет € 50 млн за игрока
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Дениса Закарии, сообщает Bild.
По словам издания, немецкий клуб не против продажи 22-летнего хавбека, однако планирует запросить у потенциальных покупателей € 50 млн. Таким образом, Денис может стать самым дорогим швейцарским игроком в истории.
Помимо «Манчестер Юнайтед», в трансфере игрока заинтересованы также «Тоттенхэм Хотспур», «Интер», дортмундская «Боруссия» и «Бавария».
В нынешнем сезоне Закария принял участие в 7 матчах во всех соревнованиях, став автором одного гола. Контракт швейцарца с его клубом истекает летом 2022 года. «Боруссия» после семи туров занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 16 очков.
«МЮ» отказался от трансфера Неймара минувшим летом по двум причинам
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