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Вице-президент Корейской федерации футбола: матч с КНДР напоминал войну

Вице-президент Корейской федерации футбола: матч с КНДР напоминал войну
Футбол / Прочие турниры 0

Вице-президент Корейской федерации футбола Чой Ен Ир поделился мнением о матче квалификации чемпионата мира 2022 года со сборной КНДР. Встреча, проходившая в Пхеньяне, завершилась со счётом 0:0.

«Матч напоминал войну. Я ещё никогда не видел столь агрессивного поведения в футбольном матче со стороны соперника», — приводит слова чиновника L’Equipe.

На игру не были допущены зрители. Также организаторы не пустили иностранных журналистов, текстовая трансляция матча не велась. В то же время на игре присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.

В своё время команды попадали в одну отборочную игру чемпионата мира 2010 года. Но тогда сборная КНДР принимала Южную Корею на нейтральном поле в Китае.

Сборные Южной Кореи и КНДР возглавляют турнирную таблицу группы H квалификации. После трёх туров у обеих команд по 7 очков.

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