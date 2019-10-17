Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В честь ван дер Сара назвали стадион в Китае

В честь ван дер Сара назвали стадион в Китае
Футбол / Прочие турниры 0

В честь бывшего футболиста сборной Нидерландов, а ныне генерального директора «Аякса» Эдвина ван дер Сара назвали стадион в Китае. Об этом экс-голкипер сообщил в своём «твиттере».

«Первый день в Китае! Тот факт, что в честь меня назвали стадион, – большая честь для меня. Надеюсь, это вдохновит местных футболистов на хорошую игру и усердную работу. Возможно, они станут следующими звёздами футбола из Китая», — говорится в сообщении ван дер Сара.

В честь бывшего вратаря была названа арена академии клуба «Гуанчжоу Фули».

Ван дер Сар начинал карьеру в 1990 году в составе «Аякса». Проведя девять лет в клубе из Амстердама, Эдвин перебрался в «Ювентус», откуда спустя всего два года перешёл в «Фулхэм». В 2005 году его приобрёл «Манчестер Юнайтед». За «красных дьяволов» ван дер Сар выступал вплоть до завершения карьеры в 2011 году.

Ван дер Сар: в 2001 году я мог перейти в «Ливерпуль» или «Боруссию» (Дортмунд)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019