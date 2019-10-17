Сульшер: игра с «Ливерпулем» будет открытой, это подходит «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
«Матч с «Ливерпулем»? Это пазл из множества частей. Нам нужно быть готовыми, я думаю, что наши футболисты готовы в плане психологии. Нам будут помогать фанаты. Да, «Ливерпуль» набрал отличный ход, у них отличные игроки. Но мы «Манчестер Юнайтед», наши футболисты тоже хороши.
Нужно принять этот вызов. Именно ради таких матчей футболисты подписывают с нами контракты. В них можно показать свой уровень.
Иногда у нас были проблемы в матчах, нам нужно было взламывать оборону. Мы владели мячом 75-80 процентов времени, но не создавали моменты. В матчах с «Челси» и «Лестером» владение было 50 на 50, появлялось пространство для атак.
Не думаю, что «Ливерпуль» будет «парковать автобус», это не их стиль. Игра будет открытой, это нам подходит», — цитирует Сульшера Sky Sports.
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