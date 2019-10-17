Салах устроил дочери день рождения в стиле мультфильма «Моана»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах особенным образом подготовился ко дню рождения своей дочери. Египетский футболист устроил детский праздник в стиле мультфильма «Моана».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Салаха.
«Я, Мауи, делаю подношение Моане! С днём рождения, моя принцесса», — обратился форвард к дочери.
Единственной дочери Мохамеда и его жены Маги исполнилось пять лет. Супруги сыграли свадьбу в 2013 году в родной деревне футболиста.
В нынешнем сезоне Мохамед Салах провёл за «Ливерпуль» 8 игр во всех турнирах, на его счету 4 гола. Красные лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, одержав 8 побед в 8 играх. В группе E Лиги чемпионов команда Мохамеда расположилась на 3-й строчке с 3 очками. Соперниками «Ливерпуля» в групповом этапе являются «Наполи», «Генк» и «Ред Булл Зальцбург».
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