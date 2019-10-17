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«Милан» может продать Доннарумму или Сусо зимой

«Милан» может продать Доннарумму или Сусо зимой
Футбол / Италия 0

«Милану» придётся продавать игроков во время зимнего трансферного окна, сообщает Gazzetta dello Sport. По данным источника, в бюджете клуба образовалась дыра на € 146 млн. Теперь клуб попытается её закрыть с помощью крупного трансфера. «Милан» может продать Джанлуиджи Доннарумму или Сусо.

После того как оба игрока перешли в «Милан», их стоимость сильно выросла. Доннарумма уже давно входит в сферу интересов европейских клубов. В частности, предметный интерес к голкиперу проявлял «ПСЖ», предлагавший обмен с доплатой на голкипера Альфонса Ореоля.

Также не исключается, что «Милан» продаст бразильского полузащитника Пакета, который перешёл в итальянский клуб в январе 2019 года. Им также интересуется «ПСЖ».

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