Озил: к сожалению, в Германии расизм больше не является лишь уделом ультраправых

Полузащитник «Арсенала» и бывший игрок сборной Германии Месут Озил заявил, что в Германии нарастают расистские настроения. По мнению Озила, фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом было лишь одной из причин для жёсткой критики в его адрес.

«В Германии большие проблемы, посмотрите, что случилось в Галле на прошлой неделе — стрельба в синагоге, очередной акт антисемитизма. К сожалению, расизм больше не является лишь уделом ультраправых, он перешёл и на обычные слои населения.

Когда мы вылетели с чемпионата мира 2018 года, немецкие фанаты говорили мне: возвращайся в свою чёртову страну. Люди во время товарищеского матча в Леверкузене осыпали Илкая Гюндогана проклятиями, называли его чёртовым турком, говорили такие вещи, которые я не могу повторить», — цитирует Озила The Athletic.