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Детская команда «Чертаново» начала мадридское турне с победы

Детская команда «Чертаново» начала мадридское турне с победы
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Детская команда «Чертаново» (мальчики 2010 года рождения), которую возглавляет тренер Дмитрий Артюшкин, продолжает подготовку к турниру «Кубок Колыванова». Футболисты «Чертаново» в рамках подготовки отправились в турне по Испании, где они проведут серию товарищеских матчей.

В первый день чертановцы гостили в академии мадридского «Атлетика» и провели товарищеский матч с ровесниками, в котором победили со счётом 4:3. Хет-трик оформил Фёдор Цюсько, ещё один мяч забил Иван Вахрушев.

Далее детская команда «Чертаново» встретится со сверстниками из мадридского «Реала» и «Леганеса».

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