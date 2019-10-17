Семак: «Ростов» заслуживает своих очков и места. Шомуродов — открытие чемпионата

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах «Ростова» в преддверии матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится 19 октября в Санкт-Петербурге, а также оценил игру нападающего ростовчан Эльдора Шомуродова в нынешнем сезоне.



«Насколько сложно будет переключиться с «Ростова» на «РБ Лейпциг»? Все команды отличаются друг от друга. «Ростов» обладает квалифицированными исполнителями, которые могу отдать хорошую передачу и сами завершить атаку, здорово играет в быстрых атаках. Стандарты в исполнении «Ростова» всегда опасны. Мы должны учитывать все плюсы соперника. Количество очков и высокое место, занимаемое «Ростовом», абсолютно заслуженны. Команда хорошо играет на своих сильных качествах.



Что касается Эльдора Шомуродова, он сейчас играет просто блестяще. Это касается и завершения, и движения, и работы на поле. Вообще, игроки атаки «Ростова» выполняют большой объём действий, направленных на то, чтобы игра команды была сбалансированной. Шомуродов – открытие чемпионата, хотя все видели, что это хороший игрок. Его игра радует болельщиков», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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