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Семак прокомментировал серьёзные травмы Малкома и Мамманы

Семак прокомментировал серьёзные травмы Малкома и Мамманы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о серьёзных травмах защитника Эмануэля Мамманы и полузащитника Малкома, которые недавно перенесли операции.

«Изначально хотели обойтись консервативными методами лечения, надеялись не доводить дело до операции. Но, к сожалению, не получилось. Следующий этап после консервативного лечения – операция. Надеюсь, проблема, которая у него была, исчезнет. Рассчитывали, что Малком поможет нам осенью в чемпионате России и, прежде всего, в Лиге чемпионов. Его качества «Зениту» очень нужны. Но это жизнь, это спорт.

Что касается Мамманы, то, конечно, очень обидно. Не всё гладко проходило в плане реабилитации после операции из-за предыдущей травмы, были свои нюансы и сложности. Это привело к тому, что пришлось сделать повторную операцию. Очень переживаем за него. Любой рецидив требует более длительного восстановления. Мы его полностью поддерживаем и надеемся, что больше таких травм у Мамманы не будет. Учитывая его возраст, такое количество повреждений у него уже более чем достаточно. Кто заменит Мамману? Сейчас с нами будет тренироваться на постоянной основе Прохин. Он уже работал с нами на сборах. Если ему предоставится шанс выйти, он должен будет показать свои лучшие качества», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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