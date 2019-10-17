Слюсаренко, Уткин и ещё 40 спикеров выступят на конференции «Футбольный бизнес»

С 24 по 25 октября в Москве состоится первая практическая конференция, посвящённая эффективному управлению и предпринимательству в любительском и профессиональном футболе – «Футбольный бизнес». Первый день конференции пройдёт на площадке Академии adidas, второй день – на футбольных объектах Москвы. Организаторы конференции – компания Strategium Conference и коммуникационно-образовательная платформа «Спорт как бизнес».
Конференция соберёт на своей площадке более 500 участников. Среди них: предприниматели и менеджеры футбольных проектов, представители региональных федераций футбола, владельцы и директоры футбольных стадионов и манежей, футбольные агенты и скауты, производители и поставщики футбольных товаров и услуг, организаторы футбольных турниров и лиг, представители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта, создатели футбольных интернет-проектов, игроки профессиональных или любительских футбольных клубов и другие.
На мероприятии будут представлены кейсы по эффективному управлению футбольным бизнесом, мастер-классы и воркшопы по продвижению футбольных проектов, индивидуальные консультации и интервью с экспертами футбольной индустрии, выставка профессиональных товаров и услуг. Среди спикеров конференции: главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко, телеведущий, блогер, президент ФК «Эгриси» Василий Уткин, менеджер по развитию международного бизнеса «Вильярреала» Брендон Парамо, директор по развитию бизнеса Baskonia – Alavés Group Пабло Ортиз, президент ФК «Лейрия» Александр Толстиков, футбольный скаут-консультант по странам Восточной Европы, Балтии и России Консалтингового футбольного агентства Corner Sport Managemen Алекс Великих, испанский футбольный менеджер, главный тренер и технический директор академии «Барселоны», обладатель тренерской лицензии UEFA PRO, эксперт Telemundo Жорди Гратакос – всего на конференции выступят более 40 спикеров.
- 17 октября 2019
-
13:21
-
13:00
-
12:48
-
12:42
-
12:34
-
12:25
-
12:06
-
11:50
-
11:46
-
11:36
-
11:34
-
11:24
-
11:20
-
11:14
-
11:09
-
10:56
-
10:36
-
10:30
-
10:29
-
10:25
-
10:22
-
10:20
-
10:17
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:53
-
09:50
-
09:46
-
08:47
-
01:51