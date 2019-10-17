Слюсаренко, Уткин и ещё 40 спикеров выступят на конференции «Футбольный бизнес»

С 24 по 25 октября в Москве состоится первая практическая конференция, посвящённая эффективному управлению и предпринимательству в любительском и профессиональном футболе – «Футбольный бизнес». Первый день конференции пройдёт на площадке Академии adidas, второй день – на футбольных объектах Москвы. Организаторы конференции – компания Strategium Conference и коммуникационно-образовательная платформа «Спорт как бизнес».



Конференция соберёт на своей площадке более 500 участников. Среди них: предприниматели и менеджеры футбольных проектов, представители региональных федераций футбола, владельцы и директоры футбольных стадионов и манежей, футбольные агенты и скауты, производители и поставщики футбольных товаров и услуг, организаторы футбольных турниров и лиг, представители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта, создатели футбольных интернет-проектов, игроки профессиональных или любительских футбольных клубов и другие.



На мероприятии будут представлены кейсы по эффективному управлению футбольным бизнесом, мастер-классы и воркшопы по продвижению футбольных проектов, индивидуальные консультации и интервью с экспертами футбольной индустрии, выставка профессиональных товаров и услуг. Среди спикеров конференции: главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко, телеведущий, блогер, президент ФК «Эгриси» Василий Уткин, менеджер по развитию международного бизнеса «Вильярреала» Брендон Парамо, директор по развитию бизнеса Baskonia – Alavés Group Пабло Ортиз, президент ФК «Лейрия» Александр Толстиков, футбольный скаут-консультант по странам Восточной Европы, Балтии и России Консалтингового футбольного агентства Corner Sport Managemen Алекс Великих, испанский футбольный менеджер, главный тренер и технический директор академии «Барселоны», обладатель тренерской лицензии UEFA PRO, эксперт Telemundo Жорди Гратакос – всего на конференции выступят более 40 спикеров.