«Интер» интересуется Дзюбой

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может продолжить карьеру в Италии. В услугах россиянина заинтересован миланский «Интер», сообщает Il Giornale.



Необходимость в новом нападающем у миланцев возникла после того, как Алексис Санчес перенёс операцию и выбыл из строя минимум на три месяца. Юный нападающий «Интера» Эспозито, которого главный тренер итальянской команды Антонио Конте просил отказаться от участия в юниорском чемпионате мира, пока не готов к постоянной игре в Серии А. В распоряжении Конте сейчас всего четыре нападающих: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес, Маттео Политано и Эспозито. Такое количество форвардов не устраивает итальянского специалиста.



В связи с этим «Интер» готов приобрести нового форварда уже в январе. В сферу интересов миланцев входит Дзюба, чей контракт истекает летом, а также нападающий «Челси» Оливье Жиру. Ещё одним вариантом был Марио Манджукич из «Ювентуса», но, по информации СМИ, он уже согласовал условия контракта с «Миланом», а туринцы не будут препятствовать уходу хорвата.



В нынешнем розыгрыше Серии А «Интер» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 1 очко.

Почему у сборной России всё так хорошо? Объясняем на примере Дзюбы Скорее бы сыграть с бельгийцами.