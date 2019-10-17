«Интер» интересуется Дзюбой

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может продолжить карьеру в Италии. В услугах россиянина заинтересован миланский «Интер», сообщает Il Giornale.
Необходимость в новом нападающем у миланцев возникла после того, как Алексис Санчес перенёс операцию и выбыл из строя минимум на три месяца. Юный нападающий «Интера» Эспозито, которого главный тренер итальянской команды Антонио Конте просил отказаться от участия в юниорском чемпионате мира, пока не готов к постоянной игре в Серии А. В распоряжении Конте сейчас всего четыре нападающих: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес, Маттео Политано и Эспозито. Такое количество форвардов не устраивает итальянского специалиста.
В связи с этим «Интер» готов приобрести нового форварда уже в январе. В сферу интересов миланцев входит Дзюба, чей контракт истекает летом, а также нападающий «Челси» Оливье Жиру. Ещё одним вариантом был Марио Манджукич из «Ювентуса», но, по информации СМИ, он уже согласовал условия контракта с «Миланом», а туринцы не будут препятствовать уходу хорвата.
В нынешнем розыгрыше Серии А «Интер» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 1 очко.
- 17 октября 2019
-
13:21
-
13:00
-
12:48
-
12:42
-
12:34
-
12:25
-
12:06
-
11:50
-
11:46
-
11:36
-
11:34
-
11:24
-
11:20
-
11:14
-
11:09
-
10:56
-
10:36
-
10:30
-
10:29
-
10:25
-
10:22
-
10:20
-
10:17
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:53
-
09:50
-
09:46
-
08:47
-
01:51