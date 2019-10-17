«Тедеско был последним свободным тренером». Уткин потроллил «Динамо»

Известный блогер Василий Уткин потроллил московское «Динамо» после назначения в «Спартак» бывшего главного тренера «Шальке-04» Доменико Тедеско.



«Назначение Тедеско в «Спартак» очень и очень знаково, друзья мои. Дело в том, что это последний свободный тренер, который существовал на свете, – московское «Динамо» уже тренера себе не нашло. И назначило исполняющего обязанности главного тренера – после паузы на сборные, после того, как отставка Дмитрия Хохлова прогнозировалась и им самим уже была заранее объявлена. И всё равно тренера «Динамо» не нашло, Тедеско оказался последним.



Аллегри – вот ещё есть он. Но он пока что поехал разговаривать в «Манчестер Юнайтед», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

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