Футболист поймал стакан пива с трибун. И выпил его
В матче 10-го тура первого дивизиона Нидерландов между «Алмере Сити» и «Гоу Эхед Иглс» было продемонстрировано необычное празднование гола.
На 68-й минуте встречи, при счёте 0:0, нападающий хозяев Шейон Харрисон, являющийся воспитанником «Тоттенхэм Хотспур», отправил мяч в сетку ворот гостей и побежал праздновать гол с партнёрами. Один из болельщиков в порыве радости бросил в сторону футболистов пластиковый стакан с пивом, однако Харрисона это не смутило. Форвард сумел поймать стакан, а затем выпил его содержимое. Уже практически пустой стакан игрок выкинул в сторону.
Видео доступно на «Чемпионате».
Матч «Алмере Сити» и «Гоу Эхед Иглс» завершился ничьей. На 79-й минуте гости сравняли счёт и установили итоговый счёт — 1:1.
- 17 октября 2019
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