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«Интер» рассматривает кандидатуры трёх форвардов помимо Дзюбы

«Интер» рассматривает кандидатуры трёх форвардов помимо Дзюбы
Футбол / Италия 0

Руководство «Интера» рассматривает кандидатуры нескольких форвардов, сообщает Gazzeta dello Sport. Миланский клуб хочет приобрести нападающего, учитывая травму Алексиса Санчеса, выбывшего до конца 2019 года.

По данным источника, одним из вариантов является нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович. Его контракт с американским клубом истекает в декабре 2019 года, после этого он будет свободным агентом. Златан раньше уже выступал за «Интер».

Также в список клуба входит Марио Манджукич. Хорватский форвард не входит в планы наставника «Ювентуса» Марицио Сарри, Манджукич хочет покинуть клуб зимой.

Кроме того «Интер» рассматривает возможность покупки форварда «Монако» Кейта Бальде, который также выступал за миланский клуб в прошлом.

Ранее сообщалось, что «Интер» также интересуется форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Интер» интересуется Дзюбой
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