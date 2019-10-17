Ляказетт вернулся к тренировкам с «Арсеналом», он не играл полтора месяца

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт может вернуться на поле уже в ближайших матчах команды.



Как сообщает пресс-служба «канониров», 28-летний французский футболист восстановился после травмы левой лодыжки и уже вернулся к полноценным тренировкам с партнёрами. Решение об участии форварда в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед», который состоится 21 октября, тренерский штаб примет в ближайшие дни.



Ляказетт последний раз выходил на поле в матче 4-го тура Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур», который прошёл 1 сентября и завершился со счётом 2:2. В середине месяца стало известно, что Александр играл с травмой и будет вынужден пройти курс восстановления.



В нынешнем сезоне Ляказетт провёл три матча в чемпионате Англии и забил два гола.

Агент рассказал о несостоявшемся переходе Ляказетта в «Зенит»