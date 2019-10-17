«Марокканский Месси» продолжит карьеру в итальянской Серии С

Бывший игрок «Милана» Хаким Мастур вернётся в Италию, где продолжит карьеру в «Реджине», которая выступает в Серии С, сообщил спортивный директор клуба Массимо Таиби.

Мастур остался без клуба после того, как покинул греческий «ПАС Ламия». Сейчас марокканец имеет возможность перезапустить свою карьеру в «Реджине», которая переживала аналогичный спад в последние сезоны.

«Для нас это серьёзная сделка, так как мы верим в его талант и желание вернуться на прежний уровень», — приводит слова Таиби сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Мастура называли одним из самых многообещающих молодых талантов, когда в 2012 году его подписал «Милан». Однако он так и не смог сыграть ни одного матча за россонери, аренды в «Малагу» и «Зволле» также не увенчались успехом.

Мастур сыграл семь матчей за сборную Италии до 16 лет, но в 2015 году дебютировал за национальную сборную Марокко.