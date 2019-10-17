«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести шестерых игроков на четыре позиции

«Манчестер Юнайтед» определился с планами на два ближайших трансферных окна, сообщает Daily Mail.



По информации издания, манкунианцы в течение полугода намерены приобрести шестерых футболистов на позиции нападающего, центрального полузащитника, а также центрального и левого защитника.



На позицию форварда «красные дьяволы» рассматривают Муссу Дембеле из «Лиона» и Марио Манджукича из «Ювентуса». В центр поля «Манчестер Юнайтед» хотел бы приобрести Джеймса Мэддисона из «Лестер Сити».



После восьми туров «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 9 очками в активе. 20 октября команде предстоит на своём поле сыграть с лидером первенства «Ливерпулем», начало – в 18:30 мск.



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