«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести шестерых игроков на четыре позиции
«Манчестер Юнайтед» определился с планами на два ближайших трансферных окна, сообщает Daily Mail.
По информации издания, манкунианцы в течение полугода намерены приобрести шестерых футболистов на позиции нападающего, центрального полузащитника, а также центрального и левого защитника.
На позицию форварда «красные дьяволы» рассматривают Муссу Дембеле из «Лиона» и Марио Манджукича из «Ювентуса». В центр поля «Манчестер Юнайтед» хотел бы приобрести Джеймса Мэддисона из «Лестер Сити».
После восьми туров «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 9 очками в активе. 20 октября команде предстоит на своём поле сыграть с лидером первенства «Ливерпулем», начало – в 18:30 мск.
Сульшер: не беспокоюсь за своё будущее у руля «Манчестер Юнайтед»
- 17 октября 2019
-
14:42
-
14:38
-
14:34
-
14:24
-
14:08
-
14:01
-
13:53
-
13:32
-
13:21
-
13:00
-
12:48
-
12:42
-
12:34
-
12:25
-
12:06
-
11:50
-
11:46
-
11:36
-
11:34
-
11:24
-
11:20
-
11:14
-
11:09
-
10:56
-
10:36
-
10:30
-
10:29
-
10:25
-
10:22
-
10:20
-
10:17
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:03
Партнерский контент