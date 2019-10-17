Гаскойна признали невиновным в сексуальных домогательствах

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн был оправдан судом по делу о сексуальных домогательствах, сообщает Sky Sports.



Инцидент с участием экс-нападающего произошёл в августе 2018 года. Согласно заявлению прокурора, Гаскойн, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приставал к одинокой девушке в поезде. Он пытался познакомиться с ней, а также насильно поцеловал её в губы. Сам Пол позднее заявлял, что решил поцеловать девушку, чтобы успокоить её, так как ему стало её жалко. По словам экс-игрока, девушка была расстроена из-за того, что ранее её оскорбили из-за лишнего веса.



Гаскойн в ходе своей карьеры выступал в составе «Тоттенхэм Хотспур», «Лацио», «Рейнджерс», «Ньюкасл Юнайтед» и других команд. В 2004 году он объявил о завершении профессиональной карьеры.

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