Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с Геррейру
Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Рафаэлом Геррейру.
Новое соглашение «шмелей» с 25-летним футболистом сборной Португалии рассчитано до лета 2023 года.
«Боруссия» – отличный клуб. Я и моя семья уже три года здесь, и нам здесь очень комфортно. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь команде достичь целей. Мы должны начать с победы в субботнем матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха», — заявил Рафаэл.
Геррейру выступает за «Боруссию» с 2016 года, а ранее защищал цвета «Кана» и «Лорьяна». С 2014 года он вызывается в сборную Португалии, с котором в 2016 году стал чемпионом Европы.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в пяти матчах немецкой Бундеслиги и отметился одним голом.
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