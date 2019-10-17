Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с Геррейру

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с Геррейру
Футбол / Германия 0

Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Рафаэлом Геррейру.

Новое соглашение «шмелей» с 25-летним футболистом сборной Португалии рассчитано до лета 2023 года.

«Боруссия» – отличный клуб. Я и моя семья уже три года здесь, и нам здесь очень комфортно. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь команде достичь целей. Мы должны начать с победы в субботнем матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха», — заявил Рафаэл.

Геррейру выступает за «Боруссию» с 2016 года, а ранее защищал цвета «Кана» и «Лорьяна». С 2014 года он вызывается в сборную Португалии, с котором в 2016 году стал чемпионом Европы.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в пяти матчах немецкой Бундеслиги и отметился одним голом.

Ван дер Сар: в 2001 году я мог перейти в «Ливерпуль» или «Боруссию» (Дортмунд)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019