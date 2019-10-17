Дюпин: не знаем, как будет играть «Спартак», будем отталкиваться от своей игры

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал предстоящий матч 13-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Дюпин сообщил, что казанцы не думают о смене главного тренера в московском клубе.
«В штатном режиме готовимся. У нашего тренерского штаба выработана программа. Практически не отличается подготовка к этому матчу от подготовки к другим. Единственное, мы не знаем, в какую схему они будут играть, как они будут играть. Будем отталкиваться в первую очередь от своей игры.
После «Тамбова» было два выходных, потом продолжили работу, сыграли спарринг, затем опять два выходных, и затем уже началась подготовка к «Спартаку».
Контрольный матч с «Оренбургом»? То, что наигрывали на тренировках, что требует тренерский штаб, пытались перенести в игру. Многое получалось, думаю, движемся в правильном направлении. Есть, конечно, недочёты в плане завершения и обострения, мало моментов создаём у ворот соперника. Мы делаем на этом акцент, надеюсь, в официальном матче со «Спартаком» создадим больше, чем в товарищеском», — приводит слова Дюпина пресс-служба «Рубина».
- 17 октября 2019
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