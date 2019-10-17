К матчу с Бельгией сборная России будет готовиться в Сочи

К отборочным матчам чемпионата Европы-2020 с Бельгией и Сан-Марино, которые пройдут соответственно 16 и 19 ноября, сборная России будет готовиться в Сочи.
«10 ноября, сразу после матчей 16-го тура Премьер-Лиги, национальная команда России вылетит в Сочи, где проведёт краткосрочный сбор перед заключительными отборочными играми чемпионата Европы. Мы проанализировали ноябрьские погодные характеристики в Москве и Сочи за последние пять лет и приняли решение готовиться сейчас к матчам в южном регионе. Поздней осенью там гораздо теплее, чем в Москве. Кроме того, специально к нашему сбору хозяева завершат реновацию поля на стадионе им. Метревели, и оно будет в отличном состоянии.
Сборная знакома со спецификой подготовки в этом городе, так как провела на стадионе «Фишт» уже несколько матчей – в 2017 году с той же Бельгией, и в 2018-м – с Хорватией на чемпионате мира и с Турцией в Лиге наций. У сборной в Сочи запланированы четыре тренировки, а в Санкт-Петербург команда отправится по традиции за два дня до игры», — сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов корреспонденту «Чемпионата» Михаила Гончарову.
- 17 октября 2019
-
16:21
-
16:01
-
15:55
-
15:54
-
15:44
-
15:16
-
15:14
-
15:08
-
14:56
-
14:42
-
14:38
-
14:34
-
14:24
-
14:08
-
14:01
-
13:53
-
13:32
-
13:21
-
13:00
-
12:48
-
12:42
-
12:34
-
12:25
-
12:06
-
11:50
-
11:46
-
11:36
-
11:34
-
11:24
-
11:20
-
11:14
-
11:09
-
10:56
-
10:36
-
10:30