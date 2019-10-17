Тульский «Арсенал» продлил контракт с Горбатенко
Тульский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Игорем Горбатенко.
Новое соглашение между «оружейниками» и 30-летним российским футболистом рассчитано на четыре сезона – до лета 2023 года.
Горбатенко защищает цвета «Арсенала» с 2016 года. Ранее хавбек выступал за московский «Спартак», «Урал», брянское «Динамо», «Шинник» и «Крылья Советов».
В нынешнем сезоне Игорь принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу и получил 2 жёлтые карточки. «Арсенал» после 12 туров занимает седьмое место в турнирной таблице первенства с 14 очками в активе. В 13-м туре «оружейники» сыграют на своём поле с «Сочи». Матч состоится 20 октября.
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