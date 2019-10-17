Тьяго Силва: Мане почти идеален, он заслуживает претендовать на «Золотой мяч»
Защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва поделился мыслями о выступлении нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в последние месяцы.
«Мане – футболист мирового уровня. Он практически идеален. Садио очень быстро и умно двигается, здорово контролирует мяч. Учитывая его достижения в этом году, думаю, он заслуживает претендовать на «Золотой мяч», — приводит слова Силвы Daily Express.
Мане защищает цвета «Ливерпуля» с 2016 года. В прошлом сезоне сенегалец помог красным добиться победы в Лиге чемпионов, после чего команда также завоевала Суперкубок УЕФА.
В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в восьми матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 5 голов и 1 результативную передачу.
Мане: вся команда прикалывалась над нами с Салахом после конфликта
- 17 октября 2019
-
17:50
-
17:46
-
17:24
-
17:23
-
17:12
-
16:58
-
16:54
-
16:53
-
16:32
-
16:28
-
16:21
-
16:01
-
15:55
-
15:54
-
15:44
-
15:16
-
15:14
-
15:08
-
14:56
-
14:42
-
14:38
-
14:34
-
14:24
-
14:08
-
14:01
-
13:53
-
13:32
-
13:21
-
13:00
-
12:48
-
12:42
-
12:34
-
12:25
-
12:06
-
11:50
Партнерский контент