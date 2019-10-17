«Локомотив» уступил «Ахмату» в гостевом матче молодёжного первенства

В 13-м туре молодёжного первенства России «Ахмат» принимал московский «Локомотив». Матч состоялся на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Единственный гол во встрече был забит уже на 10-й минуте. Его автором стал полузащитник грозненцев Илья Мосейчук.



«Локомотив», потерпев поражение, упустил возможность сократить отставание от «Динамо» и продолжает занимать второе место в турнирной таблице молодёжного первенства с 24 очками в активе. Бело-голубые (28) лидируют в соревновании. Замыкает первую тройку ЦСКА (22).



С полной турнирной таблицей молодёжного первенства можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей можно посмотреть, перейдя по ссылке.