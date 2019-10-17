«Обычный день на дороге в Москве». Игрок «Спартака» Тиль попал в пробку

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль в своём «инстаграме» показал загруженность дорог столицы.



21-летний футболист продемонстрировал пробку, в которую попал на своём автомобиле, и оставил следующую подпись: «Обычный день на дороге в Москве».

Видео доступно на «Чемпионате».

Тиль перешёл в «Спартак» в минувшее летнее трансферное окно из «АЗ Алкмар», воспитанником которого является и цвета которого защищал с 2016 года. В составе красно-белых хавбек принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи, а также получил 3 жёлтые карточки.



После 12 туров «Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и на 2 очка опережает находящиеся в зоне стыковых матчей «Сочи» и «Ахмат».