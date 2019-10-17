«Обычный день на дороге в Москве». Игрок «Спартака» Тиль попал в пробку

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль в своём «инстаграме» показал загруженность дорог столицы.
21-летний футболист продемонстрировал пробку, в которую попал на своём автомобиле, и оставил следующую подпись: «Обычный день на дороге в Москве».
Видео доступно на «Чемпионате».
Тиль перешёл в «Спартак» в минувшее летнее трансферное окно из «АЗ Алкмар», воспитанником которого является и цвета которого защищал с 2016 года. В составе красно-белых хавбек принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи, а также получил 3 жёлтые карточки.
После 12 туров «Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и на 2 очка опережает находящиеся в зоне стыковых матчей «Сочи» и «Ахмат».
- 17 октября 2019
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