Мане: зачем мне 10 Ferrari? Я голодал, работал в поле и пережил сложные времена
Вингер «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о помощи, которую он оказывает соотечественникам.
«Зачем мне 10 Ferrari, 20 часов с бриллиантами и два самолёта? Что бы это дало миру? Я голодал, работал в поле, пережил сложные времена, играл босиком и не ходил в школу. Сегодня, благодаря тому, что я играю, я могу помогать людям.
Я построил школы, стадион, мы предоставляем одежду, обувь и еду людям, живущим в условиях крайней нищеты. Кроме того я даю € 70 в месяц всем людям в очень бедном районе Сенегала, чтобы они могли внести свой вклад в экономику своей семьи», — приводит слова Мане nsemwoha.com.
В текущем сезоне Мане принял участие в 11 матчах на клубном уровне. На его счету 8 забитых мячей и 2 результативные передачи.
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- 17 октября 2019
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