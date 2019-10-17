Дзюба — оператору: Ракицкий что тебе, блогер, что ли?

«Зенит» в своём «твиттере» показал забавный эпизод с участием защитника команды Ярослава Ракицкого и форварда Артёма Дзюбы, который случился перед фотосессией.

В ролике показано, как игроки сине-бело-голубых готовятся к съёмкам командного фото. В это время оператор остановил камеру на Ракицком. Тот попросил не показывать его в кадре, сказав: «Да не снимай меня». На это Дзюба обратился к оператору со словами: «Он что тебе, блогер, что ли?»

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».

К ролику прикреплён хештег «Цитаты великих».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает четвёртое место. В 12 матчах сине-бело-голубые набрали 26 очков. Столько же имеет в активе тройка лидеров — «Локомотив», «Ростов» и «Краснодар».