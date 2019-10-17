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Фигу: простил Роналдо за шутку о моей жене. Он всегда шутит

Фигу: простил Роналдо за шутку о моей жене. Он всегда шутит
Футбол / Испания 0

Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу прокомментировал слова бывшего одноклубника Роналдо о своей жене. Ранее бразилец пошутил, что тоже оставался бы всё время дома, если бы у него была такая жена, как у португальца.

«Я его хорошо знаю, и я очень люблю его. В основном же я выхожу из дома, когда моя жена спит. Я уже слышал эту шутку. Впервые Роналдо рассказал её в раздевалке. Но я простил его, потому что он всегда шутит», — приводит слова Фигу AS.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Луиша Фигу.

Фигу выступал за «Реал» в период с 2000 по 2005 год. В составе «Королевского клуба» он сыграл 245 матчей и забил 5 мячей. Карьеру футболиста он завершил в 2009 году, будучи игроком «Интера». Также португалец выступал за лиссабонский «Спортинг» и «Барселону».

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