Фигу: простил Роналдо за шутку о моей жене. Он всегда шутит

Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу прокомментировал слова бывшего одноклубника Роналдо о своей жене. Ранее бразилец пошутил, что тоже оставался бы всё время дома, если бы у него была такая жена, как у португальца.
«Я его хорошо знаю, и я очень люблю его. В основном же я выхожу из дома, когда моя жена спит. Я уже слышал эту шутку. Впервые Роналдо рассказал её в раздевалке. Но я простил его, потому что он всегда шутит», — приводит слова Фигу AS.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Луиша Фигу.
Фигу выступал за «Реал» в период с 2000 по 2005 год. В составе «Королевского клуба» он сыграл 245 матчей и забил 5 мячей. Карьеру футболиста он завершил в 2009 году, будучи игроком «Интера». Также португалец выступал за лиссабонский «Спортинг» и «Барселону».
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