М. Лопес: благодарен Икарди за то, что он увёл у меня жену

Нападающий «Кротоне» Макси Лопес поблагодарил бывшего партнёра по «Сампдории» Мауро Икарди за то, что он увёл у него жену Ванду Нару. Ранее Лопес заявил, что простил Мауро за этот поступок.

«Я не просто простил Икарди. Благодарен ему за то, что он увёл у меня Ванду», — приводит слова 35-летнего игрока Football Italia.

У Лопеса и Нары есть трое общих детей. Сейчас Ванда воспитывает их вместе с Мауро. Она также является его агентом.

Напомним, в начале сентября Икарди на правах аренды перешёл из миланского «Интера» в «Пари Сен-Жермен». Соглашение рассчитано на один сезон. Парижане могут выкупить 26-летнего аргентинца за € 70 млн.

В нынешнем сезоне Мауро забил 1 мяч в 2 матчах французской Лиги 1. Ещё 1 гол в актив форвард записал в 2 встречах Лиги чемпионов.