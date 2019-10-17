Неймар — Роналдо: симулирую, чтобы избежать ударов соперников

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар в беседе с соотечественником, Роналдо, рассказал, почему часто симулирует.

«Твой стиль игры является неоднозначным. Я говорил с твоим отцом, и он сказал, что ты симулируешь, чтобы не получить травму из-за особенностей своего тела. Он сказал, что это твой способ защитить себя от физического воздействия, поскольку ты был худее остальных, что лучший способ защитить себя — упасть», — приводит слова Роналдо Marca со ссылкой на YouTube-канал Other.

В ответ Неймар сказал: «Пусть остальные говорят что хотят. Если бы я этого не делал, я бы получил много травм. Я должен защищать себя, потому что никто не будет делать этого за меня».

Напомним, в настоящее время Неймар восстанавливается после травмы двуглавой мышцы бедра левой ноги.