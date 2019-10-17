В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля

В матче одной из низших английских лиг между командами «Басфорд Юнайтед» и «Юнайтед оф Манчестер» был забит мяч ударом головой со своей половины поля.

Редкий для футбола гол забил центральный защитник хозяев Стефан Галински. В одном из эпизодов встречи он с ходу пробил по мячу головой, после того как мяч со своей половины поля выбил игрок соперника. Голкипер гостей сыграл неуверенно и пропустил не самый сложный мяч. Галински сделал счёт 2:1 в пользу своей команды.

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Матч «Басфорд Юнайтед» с «Юнайтед оф Манчестер» завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Отметим, клуб «Юнайтед оф Манчестер» был создан в 2005 году болельщиками «Манчестер Юнайтед», недовольными покупкой «красных дьяволов» американским семейством Глейзеров.