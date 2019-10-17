Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля

В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля
Футбол / Англия 0

В матче одной из низших английских лиг между командами «Басфорд Юнайтед» и «Юнайтед оф Манчестер» был забит мяч ударом головой со своей половины поля.

Редкий для футбола гол забил центральный защитник хозяев Стефан Галински. В одном из эпизодов встречи он с ходу пробил по мячу головой, после того как мяч со своей половины поля выбил игрок соперника. Голкипер гостей сыграл неуверенно и пропустил не самый сложный мяч. Галински сделал счёт 2:1 в пользу своей команды.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Басфорд Юнайтед» с «Юнайтед оф Манчестер» завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Отметим, клуб «Юнайтед оф Манчестер» был создан в 2005 году болельщиками «Манчестер Юнайтед», недовольными покупкой «красных дьяволов» американским семейством Глейзеров.

Инс: «Манчестер Юнайтед» может завершить сезон в нижней половине таблицы АПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019