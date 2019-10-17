Черчесов: сборная России не была проблемной с первого дня. Не люблю это слово

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о начале работы с национальной командой.

«Проблемной сборная не была с первого дня. Не люблю это слово. Надо было разобраться просто, и разобраться в себе, чтобы привыкнуть к профессии тренера сборной. Тренер клуба и сборной — разные вещи. Нужно было это понять.

Анализ каждого игрока, каждого вызова, каждого матча. Мы делаем аналитический анализ постоянно. Сегодня сидели три часа, кстати, обсуждали. Сборная играет раскрепощённо, потому что мы требуем от игроков того, что они умеют», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира в 2018 году.